Во Владимирской области начали поступать предложения от некой компании «Энергосбытконтроль» о переустановке электросчетчиков за деньги. Об этом рассказали во организации «Энергосбыт

Во Владимирской области начали поступать предложения от некой компании «Энергосбытконтроль» о переустановке электросчетчиков за деньги. Об этом рассказали во организации «Энергосбыт Волга». Случай зафиксирован в посёлке Киржачского района. Местной жительнице выдали документ на замену прибора учёта. Выглядел он по модели оригинала с печатью индивидуального предпринимателя. Предоставили даже квитанцию об оплате. Энергетики предупреждают, что замена счетчиков,