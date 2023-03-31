Большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу.

Большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. Ему предстоит явиться в суд, где ему предъявят более чем 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством, пишет CNN.Обвинительное заключение было засекречено и будет объявлено в ближайшие дни. По словам инсайдера, некий свидетель давал показания в течение 30 минут. В настоящий момент неизвестно, что именно вменяют республиканцу.Предполагается, что дело связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя – Стефани Клиффорд). Женщина утверждает, что в 2006 году у нее была интимная связь с Трампом, а впоследствии, когда тот вел борьбу за президентское кресло, его адвокат Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение этой информации.Они выдвинули против меня это фальшивое, коррупционное и позорное обвинение только потому, что я выступаю за американский народ и они знают, что я не могу получить справедливое разбирательство в Нью-Йорке, – написал он в своей социальной сети Truth Social.Трамп назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы решение большого жюри в Нью-Йорке. Он стал первым президентом в истории США, попавшим под уголовное преследование.