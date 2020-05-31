Денис Шальных стал участником программы Секрет на миллион и признался Кудрявцевой, что считает себя моральным уродом. Дело в том, что несколько месяцев назад стало известно о семейных проблемах сына Яковлевой.

Денис Шальных стал участником программы "Секрет на миллион" и признался Кудрявцевой, что считает себя моральным уродом. Дело в том, что несколько месяцев назад стало известно о семейных проблемах сына Яковлевой.Всю передачу Шальных избегал вопросов о детях и не поддерживал разговоры на тему, касающуюся его личной жизни. Но несмотря на все попытки татуированного сына-фрика Яковлевой скрыть правду, он продолжал корить себя за измену жене. Напомним, что брак Дениса и его супруги Вики продлился всего два года. Сам Шальных никогда не скрывал, что инициатором расставания стал он, а не девушка.Сын Яковлевой признался, что ему стыдно за свое поведение и хотел бы вернуть прежнее доверие Виктории.В интервью Денис упомянул, что сейчас находится в свободном плаванье и не стремится заводить серьезные отношения. По реакции молодого человека на шоу "Секрет на миллион" было заметно, что Шальных боится вопросов, связанных с продолжение рода и воспитанием детей.Лере Кудрявцевой он признался, что никогда не хотел бы стать отцом. Сын-фрик Яковлевой шутит, что с третьим котом в доме ему будет более комфортно, чем с ребенком.По словам Дениса, расставание с женой сильно подкосило мужчину. Ведь Виктория даже нравилась Елене Яковлевой, которая крайне ревностно относилась ко всем подругам сына."Все это можно совместить таким тезисом, что я просто урод. Этот поступок только одну характеристику может дать о человеке. Я любил свою жену, да", – высказался Шальных.17 Апр 2020 в 6:56 PDTЮноша встал на путь саморазвития и уделяет много времени новому хобби. Денис освоил профессию барбера и "прописался" в тренажерном зале. В связи с тем, что на данный момент спортивные клубы закрыты, Шальных решил приобрести пару тренажеров себе домой.