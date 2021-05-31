Александр Лукашенко взял на морскую прогулку с Владимиром Путиным своего младшего наследника Николая. Александр Сосновский прокомментировал поступок президента Белоруссии.

Александр Лукашенко взял на морскую прогулку с Владимиром Путиным своего младшего наследника Николая. Александр Сосновский прокомментировал поступок президента Белоруссии.Эксперт считает, что логически анализировать поведение главы республики не стоит, поскольку Александр Лукашенко – всостоянии сильнейшего стресса. Сосновский полагает, что одной из причин является полное недоверие политика ко всему окружению.То, что политик взял Николая на встречу с Владимиром Путиным – тому подтверждение. По мнению политолога, поведение Александра Лукашенко продиктовано тем, что происходит в данную минуту.Президент Белоруссии не уверен в безопасности своей семьи, поэтому ему необходимо создать надежную систему. Отметим, что власти республики подверглись сильнейшему давлению Запада. Причиной стал случай с вынужденной посадкой самолета,направлявшегося из Афин в Вильнюс. Затем произошло задержание блогеров Романа Протасевича и Софьи Сапеги.��Всем озаботившимся:президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16— Пул Первого (@pulpervogo)Как писали "Дни.ру", 28 мая Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом России. стали договоренности о предоставлении новых авиарейсов компании "Белавиа" в российские города и предоставления республике второго транша государственного кредита.