Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В Муроме полиция задержала пьяного 33-летнего угонщика автомобиля.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, вечером 4 апреля в МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что по улицам райцентра движется автомобиль «ВАЗ 2112», водитель которого может находиться в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, но мужчина проигнорировал требования госавтоинспекторов. Лихач попытался скрыться, но в результате преследования был задержан.В ходе проверки выяснилось, что автолюбитель не имеет водительских прав и сел за руль подшофе.«Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», - уточнили в МВД.Как оказалось, он угнал авто своего товарища. Втайне от друга злоумышленник взял ключи от машины и отправился рассекать по муромским улицам.В отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела, которые переданы в суд для рассмотрения по существу.