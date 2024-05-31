13 сотрудников ждали свои выплаты.

13 сотрудников компании в городе Александров, специализирующейся на электромонтажных работах, наконец-то получили задолженную им зарплату в размере 1,1 миллиона рублей за март и апрель текущего года. Эту информацию подтвердили в прокуратуре Владимирской области в пятницу после проведения проверки, которая выявила нарушения трудового законодательства.Руководитель компании был представлен к ответственности и стал объектом административного дела по статье 5.27 часть 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыплата заработной платы в установленный срок). После этого все работники были компенсированы.