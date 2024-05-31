«Наливайки» в многоквартирных домах теперь не смогут продавать спиртное по ночам. В областной закон о торговле алкоголем, принятый еще в 2014 году, внесли изменения. Это стало возможным

«Наливайки» в многоквартирных домах теперь не смогут продавать спиртное по ночам. В областной закон о торговле алкоголем, принятый еще в 2014 году, внесли изменения. Это стало возможным благодаря новым федеральным нормам, которые расширили права субъектов РФ. Напомним, закон коснется тех точек общепита, которые находятся в жилых домах или рядом с ними. Продавать алкогольные напитки они