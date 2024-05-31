Стартовал ремонт дорог опорной сети Владимирской области. В этом году планируется привести в...

Стартовал ремонт дорог опорной сети Владимирской области.В этом году планируется привести в нормативное состояние более 40 км дорожного полотна на шести автодорогах, входящих в опорную сеть региона.Эти дороги играют ключевую роль в транспортной системе области, обеспечивая более 70 процентов грузо- и пассажиропотока, отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Завершены работы на двух участках в Меленковском и Собинском районах. На автодороге Касимов – Муром – Нижний Новгород отремонтировали более 1 км полотна. Магистраль связывает Меленковский и Муромский районы с Рязанской и Нижегородской областями, обеспечивая прямой транзит между регионами.На автодороге «Юрьев-Польский – Тейково» – Скомово обновили 0,6 км. Ремонт улучшил транспортную связь региона с Московской, Ивановской и Ярославской областями, обеспечив транзит между областными центрами и Собинским районом.Также в ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию участок автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Собинском районе протяжённостью 1,8 км.Продолжается устройство верхнего слоя покрытия на участке этой же трассы протяжённостью 1,2 км. Эта автодорога соединяет с Ярославской областью сразу три района – Собинский, Кольчугинский и Александровский. Она обеспечивает прямой маршрут между райцентрами, связывает деревни и поселки с районной инфраструктурой.В Киржачском районе на автодороге Кольчугино – Киржач началось фрезерование старого покрытия на участке в 4,9 км.На автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский в Юрьев-Польском районе ремонт ведётся на трёх участках общей протяжённостью свыше 19 км. На одном уже завершено устройство покрытия, на оставшихся двух ведётся фрезерование старого покрытия.Это интересно! В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 8 участков опорной сети общей протяжённостью более 45 км.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области