Авария, которая намертво перекрыла движение на платной трассе, случилась 30 мая в 16:30. В районе развязки у деревни Захарово фура, груженая зерном, столкнулась с автомобилем «Тесла». Как

Авария, которая намертво перекрыла движение на платной трассе, случилась 30 мая в 16:30. В районе развязки у деревни Захарово фура, груженая зерном, столкнулась с автомобилем «Тесла». Как сообщили в ГАИ, водитель электрической машины при попытке разворота не убедился в безопасности маневра, в результате на него наехал автомобиль ДАФ. Фура опрокинулась и перекрыла полосу в сторону