За убийство двух пенсионеров виновному назначили тюремный срок.

В Ковровском доме престарелых произошла трагедия. По информации пресс-службы Следственного Комитета, в конце зимы 2023 года мужчина 45 лет проживал в указанном месте.Обвиняемому не нравился один из проживающих в учреждении, а потому после употребления алкоголя мужчина пошёл к тому в комнату ножом. В момент преступления в комнату зашёл сосед пострадавшего и также был убит. Пострадавших нашла сотрудница учреждения.Убийцу нашли почти сразу и взяли под стражу. Суд приговорил обвиняемого на 14 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме строгого режима, а после срока – ограничение свободы с браслетом на ноге.