В Юрьев-Польском районе госпитализировали мужчину и женщину, пострадавших при пожаре В...

В Юрьев-Польском районе госпитализировали мужчину и женщину, пострадавших при пожареВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании двухквартирного дома №28 по улице Рабочая в селе Кузьмадино.По предварительной информации огонь охватил 100 кв. м.Мужчина 1986 года рождения и женщина 1975 года рождения были госпитализированы с ожогами.Информация о погибших не поступала.В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники 8 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области