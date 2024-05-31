Сегодня произошёл пожар в частном доме на Урожайной улице.

Во Владимире 31 мая поступил вызов на пожар в частном доме на улице Урожайная, где проживало две семьи. В одной из комнат находилась пенсионерка с ограниченными возможностями, которую пришлось выносить с помощью специального устройства. Женщина не пострадала.Для ликвидации огня привлекли четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Владимирской области, площадь пожара составила 15 квадратов.