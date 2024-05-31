Во Владимире студенты приняли участие в акции ЗОЖ вместо курения 31 мая - Всемирный день без...

Во Владимире студенты приняли участие в акции "ЗОЖ вместо курения"31 мая - Всемирный день без табака. За студенческими соревнованиями наблюдал Федор Лалакин.В здоровых легких - здоровый дух! Студенты соревнуются в разных спортивных дисциплинах, чтобы на деле доказать: без табака делать всё это можно выше, быстрее и сильнее.Илья Воронцов, студент базового медицинского колледжа:- Команды все готовы, видно, что соревновательный дух присутствует. В основном все готовы на победу, но победитель будет выявлен через несколько часов...у нас, думаю, шансы хорошие, потому что пацаны подготовленные, и мы справимся.Соревновались студенты ВУЗов и колледжей. Всего 6 команд. За победу в каждом этапе присуждались баллы, которые шли в общий зачет. На трибунах за ребят болели их одногруппники и преподаватели. Спорт - самый действенный способ продления жизни, - говорят врачи.Олег Бровцев, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики:- Если человек будет регулярно заниматься спортом, заниматься физической активностью, - это укрепляет сосуды, это предотвращает развитие гипертонической болезни, предотвращает развитие инсультов, инфарктов и, в целом, - продлевает жизнь человеку.В последнее время все больше курящих людей переходит с обычных сигарет на электронные, - якобы они менее опасны для здоровья. Но специалисты утверждают об обратном и уверены, что курение - это не просто вредная привычка, а болезнь...никотиновая зависимость, с которой необходимо бороться.Валентина Даровских, начальник отдела организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Владимирской области:- Акция также связана с укреплением общественного здоровья и сбережением общественного здоровья. В дальнейшем в планах также - в рамках поручения Президента - стартует новый национальный проект, в рамках которого продолжатся все мероприятия, запланированные ранее, а также будут развиваться новые направления.Студенты показали высокие результаты и хорошую работу в команде. По итогам турнира, первое место заняла команда РАНХиГС.Такие акции не только позволяют ребятам проверить свои спортивные навыки, но и напоминают, что вести здоровый образ жизни очень увлекательно.Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".