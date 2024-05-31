В столице 33-го региона прошёл международный музыкальный фестиваль «Мир гитары».

В столице 33-го региона прошёл международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Идейным вдохновителем мероприятия выступил гитарист Роман Мирошниченко. Фестиваль собрал музыкантов из трёх стран мира. Так, впервые приехал участник из Китая – мастер классической гитары Тэнъюэ Чжан.Как отметил Роман Мирошниченко, фестиваль удалось провести на высоком уровне благодаря поддержке губернатора Александра Авдеева и тесному взаимодействию с Минкультом региона и Владимирской филармонией.