Во Владимирской области выявили 20 аварийных домов 20 аварийных домов выявлено в регионе во время...

Во Владимирской области выявили 20 аварийных домов20 аварийных домов выявлено в регионе во время технической подготовки к капитальному ремонту.В 2024 году по программе капремонта в нашей области планируют обновить 425 многоквартирных домов.Некоторые работы уже ведутся, у большинства уже заключены договоры с подрядными организациями.При этом, при обследовании домов, включенных в план капремонта, выявлено два десятка зданий с признаками аварийности. Из них 11 уже получили этот статус.В региональном министерстве ЖКХ порекомендовали муниципалитетам внимательнее следить за составлением плана.