Во Владимирской области выявили 20 аварийных домов
20 аварийных домов выявлено в регионе во время...
Во Владимирской области выявили 20 аварийных домов
20 аварийных домов выявлено в регионе во время технической подготовки к капитальному ремонту.
В 2024 году по программе капремонта в нашей области планируют обновить 425 многоквартирных домов.
Некоторые работы уже ведутся, у большинства уже заключены договоры с подрядными организациями.
При этом, при обследовании домов, включенных в план капремонта, выявлено два десятка зданий с признаками аварийности. Из них 11 уже получили этот статус.
В региональном министерстве ЖКХ порекомендовали муниципалитетам внимательнее следить за составлением плана.