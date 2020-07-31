Стало известно об изменениях в личной жизни звезды фильма Приключения Электроника. 54-летний Владимир Торсуев выбрал в жены женщину, очень похожую на певицу Валерию.

Стало известно об изменениях в личной жизни звезды фильма "Приключения Электроника". 54-летний Владимир Торсуев выбрал в жены женщину, очень похожую на певицу Валерию.Владимир Торсуев, сыгравший Электроника, вновь обрел семейное счастье.Торжество состоялось еще в начале июля, однако о радостном событии актер рассказал только сейчас.Супругу звезды "Приключений Электроника" зовут Лилия, она медик. Владимир Торсуев рассказал, что женщина родом с Украины.Артист познакомился с избранницей, когда та ухаживала за его матерью. "Большего я не скажу", – заявил Владимир Торсуев.Интересно, что возлюбленная актера очень похожа на певицу Валерию. На свадьбе присутствовал брат-близнец артиста – Юрий Торсуев, сыгравший в Сыроежкина.23 Мар 2018 в 11:43 PDTК слову, Юрий уже 20 лет счастлив в браке и воспитывает двоих детей. У Владимира есть 13-летняя дочь.Фильм спустя 40 лет остается одним из любимых для разных поколений россиян. Юные актеры киноленты прославились за один день.