Ремонт автомобилей в России может подорожать в несколько раз в результате изменений в техническом регламенте Таможенного союза ЕАЭС о безопасности транспортных средств. Среди планируемых ..

Ремонт автомобилей в России может подорожать в несколько раз в результате изменений в техническом регламенте Таможенного союза ЕАЭС о безопасности транспортных средств. Среди планируемых поправок – запрет на использование подержанных запчастей.Однако запрет коснется не всех деталей. Под него попадут подушки безопасности, запчасти для тормозной системы, глушители, ремни безопасности и другие комплектующие. Автомобилисты переживают, что в результате им придется покупать новые детали, которые на порядок дороже бывших в употреблении.