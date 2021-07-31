Джо Байден смотрит на исход встреч с надеждой.

Джо Байден смотрит на исход встреч с надеждой.Американский лидер Джо Байден прокомментировал ходпереговоров с Россией по стратегической стабильности. Отвечая на вопросы журналистов,президент США отметил, что "питает надежды". Политик подчеркнул, что диалог еще ведется.Говорить подробнее Байден отказался. Между тем, даваякомментарий, американский президент сделал позитивный жест – большой палец правой руки онподнял вверх. Добавим, встреча Джо Байдена с прессой проходила впятницу, 30 июля, в Белом доме.Напомним, в среду, 28 июля, в Женеве прошел первый этап переговоров между Россией и США. Встреча былаочной.ЗамглавыМинистерства иностранных делСергей Рябков выступал от российской делегации. СШАпредставлял Уэнди Шерман – первый заместитель госсекретаря. Встреча длиласьсемь часов. Американская сторона готова пойти по пути сокращения рисков вооруженных противоборств и конфликтов с применением ядерного оружия.Делегациидоговорились организовать пленарную сессию. Мероприятие запланировали на конецсентября. Кроме того, до заседания политики собираются провести неофициальные консультации. Переговоры Госдепартамент США назвал предметными ипрофессиональными.Российская сторона встречи довольна итогами первогораунда. По словам Рябкова, определены сферы "для сближения позиций".И Москва, и Вашингтон убедились, что "точки соприкосновения"возможны.