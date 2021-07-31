Почти миллион российских граждан в течение двух недель приняли участие в опросе по главным разделам предвыборной программы партии Единая Россия.

Почти миллион российских граждан в течение двух недель приняли участие в опросе по главным разделам предвыборной программы партии "Единая Россия".Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии. Согласно ему, больше всего предложений поступило в разделы, связанные с благосостоянием россиян.Наибольшую активность проявили жители Ростовской области, Ставропольского края, Чечни и Краснодарского края. Также в первой десятке: Брянская, Белгородская, Кемеровская, Оренбургская, Тюменская и Тульская области. Программа формируется на сайте np.er.Согласно данным на сайте, площадка для сбора было запущена 17 июля. На данный момент для того, чтобы принять участие в формировании программы можно проголосовать на портале, либо поделиться своими предложениями, заполнив специальную форму.Также можно использовать офлайн-формат: желающие граждане могут придти в приемную партии и заполнить анкету.Также сбор предложений для программы проходил на четырех стратегических сессиях. Посвященные поддержке семей, граждан с инвалидностью, развитию сельского хозяйства и доступности здравоохранения мероприятия проходили на площадке "Единой России".Окончательное решение по содержанию программы будет принято в ходе второго этапа съезда партии, который запланирован на вторую половину августа. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.