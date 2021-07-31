Большинство заболевших во Владимире.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 52 заболевших во Владимире, 23 в Ковровском, 22 в Гусь-Хрустальном, 21 в Муромском, 10 в Суздальском, по 9 в Вязниковском, в Кольчугинском, в Собинском и в Гороховецком районах. По 8 случаев заболевания в Петушинском и Юрьево-Польском районах, 7 в Киржачском, 6 в Александровском, 5 в Меленковском, 4 в Камешковском районах, по 3 заболевших в Судогодском и в Селивановском районах. 2 новых случая зафиксировано в Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 43 229 случаев заболевания.