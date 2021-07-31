Во Владимирской области с 1 по 7 августа состоятся мероприятия, посвящённые Всемирной недели грудного вскармливания. Организатором выступает Центр профессиональной поддержки материнства ..

Во Владимирской области с 1 по 7 августа состоятся мероприятия, посвящённые Всемирной недели грудного вскармливания.Организатором выступает Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина радость».Старт ежегодной акции будет дан 1 августа в 16:00 в семейном клубе «Мамина радость». Для жедающих проведут семейный мастер-класс по украшению из живых цветов.В 18:00 в Центральном парке культуры и отдыха состоится «флешмоб женственности». Участницы акции будут вручать цветы женщинам. В 18:30 там же состоится танцевальный мастер-класс для всех желающих «Круговые танцы народов мира».С 2 по 5 августа в семейном клубе пройдут занятия для будущих мам. Их проведут врачи, реабилитологи и специалисты Центра. Начало – в 18:00.Там же 4 августа в 10:00 будет презентован новый социальный проект «Счастье в декрете».6 августа, с 10:00 до 13:00, акция продолжится арт-пикником в Патриаршем саду.7 августа с 10:00 до 15:00 в «Маминой радости» состоится мастер-класс по грудному вскармливанию.8 августа все желающие смогут посетить загородный туристический лагерь для семей на реке Судогда.Подробности –