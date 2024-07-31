Никита Джигурда и группа Мираж с едва не оказались за решеткой в Париже. Их танцы возле знаменитого Мулен Ружа привлекли внимание местных жителей.

Никита Джигурда и группа "Мираж" с едва не оказались за решеткой в Париже. Их танцы возле знаменитого "Мулен Ружа" привлекли внимание местных жителей.Лидер и гитарист коллектива Алексей Горбашов поделился этой забавной историей с журналистами. Инцидент произошел во время съемок клипа на песню "Не поможет эта ночь", и, как оказалось, атмосфера веселья, которую создали артисты, вызвала неоднозначную реакцию у парижан."Это была эпохальная поездка во Францию! Мы арендовали двенадцатиметровый лимузин, который, к сожалению, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели, создавая атмосферу праздника. Пассажиры метро и прохожие, оказавшиеся в тот вечер рядом с "Мулен Руж", были шокированы нашим поведением. Чудо, что полиция, вызванная встревоженными свидетелями, не забрала нас в участок", — вспоминает Горбашов с улыбкой.Эта поездка не была первой совместной работой группы с Джигурдой. Их дружба и сотрудничество начались еще в 1994 году, когда Никита работал над альбомом к 100-летию Сергея Есенина. В этом проекте принимала участие солистка "Миража" Екатерина Болдышева, которая исполнила все женские партии. "Мы записывали тот альбом в студии театра Ленком, а я жил всего в 500 метрах от театра. После долгих сессий мы часто возвращались к нам домой, где продолжали веселиться до утра. Никита пел так громко, что соседи на следующий день просили нас пощадить их уши. Но разве есть сила, способная остановить Джигурду?", — поделился воспоминаниями музыкант.Недавно группа "Мираж" также обсудила влияние их песни из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на свою карьеру. Успех композиции стал настоящим прорывом для коллектива, открыв новые горизонты и возможности для творчества. Интересно, как такие яркие моменты из жизни артистов формируют их путь и вдохновляют на новые свершения.