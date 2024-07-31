Как теперь будет обеспечиваться безопасность на крупных мероприятиях во Владимирской...

Как теперь будет обеспечиваться безопасность на крупных мероприятиях во Владимирской области?Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому организаторы концертов и других мероприятий должны будут обеспечивать безопасность зрителей и при необходимости проводить их эвакуацию. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября текущего года. Об этом сообщили в издании «Российская газета».После террористической атаки в «Крокус Сити Холле» стало очевидно, что в законе есть недоработки. В частности, не указано, кто и каким образом должен обеспечивать безопасность на развлекательных мероприятиях.Согласно принятому законопроекту, место проведения концерта или другого мероприятия должно быть оснащено необходимой инфраструктурой и техническими средствами: легко открывающимися аварийными выходами, планами эвакуации и огнетушителями.Организаторы за 30 дней до мероприятия должны будут сообщить о нем органам власти. Также в обеспечении безопасности зрителей непременно будет участвовать полиция."Наряды будут находиться в состоянии готовности, сотрудники полиции будут приближены к месту проведения мероприятий", - сказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.Также организаторы получат право устанавливать дополнительные правила и могут приостановить или перенести мероприятие, если возникнут угрозы безопасности.Отметим, что новый документ касается концертов, театральных и цирковых представлений, выставок произведений искусства и показов музейных предметов.Депутат ГД Владимир Сипягин выразил уверенность, что надо ужесточить наказание за недочеты при подготовке к таким зрелищам - вплоть до уголовной ответственности."Организаторы должны понимать, что они отвечают не только за шоу, но и за людей, которые к ним пришли. Мы не должны допустить повторения таких жутких событий, как произошли в "Крокусе", - уверен депутат ГД Сергей Алтухов.Фото: ГТРК "Владимир"