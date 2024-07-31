Чулпан Хаматова встретила певицу в Риге.

Чулпан Хаматова встретила певицу в Риге.После своего переезда в Юрмалу Алла Пугачева стала более активной пенсионеркой. Она часто появляется в публичных местах и общается с другими сбежавшими из России актерами.На закрытии фестиваля в Юрмале Алла стала настоящей звездой, облачившись в коротенькие шорты и появившись под руку с Галкиным*. Да и, как стало известно позже, билеты на мероприятие были проданы благодаря Алле Борисовне, которую так жаждали увидеть поклонники.В соцсети Примадонны появилось новое фото с очередного "выхода в свет", там она блистала не в шортах, но в лосинах, причем в кожаных. Она посетила моноспектакль Данилы Козловского, с которым актер несколько месяцев гастролировал по зарубежью. Кроме исполнительницы хита "Арлекино" на постановке появились Максим Виторган и Чулпан Хаматова.Однако, по слухам, почти забытая на родине Чулпан Хаматова отказалась общаться с Примадонной. Публика оказалась в полном шоке от такой самонадеянности актрисы. Как заметили поклонники, Хаматова была не в духе. Они связали это с ее профессиональными трудностями. Ведь недавно стало известно, что сбежавшая Чулпан вместо театральных подмостков.Но Данила Козловский, в отличие от своей коллеги, с удовольствием уделил большую долю внимания Пугачевой. Он со сцены признался ей в любви, посвятил песню и запечатлелся на совместном фото, которое оказалось в личном блоге певицы.Козловский тут же отметился в комментариях под постом, где написал, что был рад разделить вечер с Примадонной и поблагодарил ее за это.*признан в России иностранным агентом.