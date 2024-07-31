Людмила Гурченко сыграла более чем в 120 картинах. Самые известные из них давайте вспомним при помощи простого теста.

Людмила Гурченко сыграла более чем в 120 картинах. Самые известные из них давайте вспомним при помощи простого теста.1. В каком фильме героиню Людмилы Гурченко звали Анной Георгиевной Смирновой?А. "Старые стены";Б. "Старые клячи";В. "Девушка без адреса".2. Кем в советские годы работала героиня Гурченко в фильме "Старые клячи"?А. Профсоюзной активисткой;Б. Учительницей;В. Железнодорожницей.3. На главную роль в этом фильме претендовали Ирина Скобцева, Лилия Юдина и Валерия Бескова. А Людмила Гурченко изначально провалила свои пробы по вине тогда ещё неопытного оператора. О какой картине идет речь?А. "Женитьба Бальзаминова";Б. "Карнавальная ночь";В. "Небесные ласточки".4. Костюмера эвакуированного в Ташкент московского театра Нику Людмила Гурченко сыграла в фильме...А. "Двадцать дней без войны";Б. "Пять вечеров";В. "Сибириада".5. В каком фильме героиня Людмилы Гурченко отдавала "поганую сдачу"?А. "Любовь и голуби";Б. "Вокзал для двоих";В. "Моя морячка".6. В какой картине героине Гурченко пришлось рассказывать про наличие кишечных палочек?А. "Моя морячка";Б. "Сексказка";В. "Отпуск за свой счет".ОТВЕТЫ1 – А. "Старые стены";2 – А. Профсоюзной активисткой;3. – Б. "Карнавальная ночь";4. – А. "Двадцать дней без войны";5 – Б. "Вокзал для двоих".6 – А. "Моя морячка".