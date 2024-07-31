Жителям запретили купаться в озёрах Семязино и Глубокое.

Жителям запретили купаться в озёрах Семязино и Глубокое. Всё дело в том, что качество воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН. Об этом 31 июля рассказала администрации Владимира.Купание в данных водоёмах может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, а также вызвать массовые отравления.«Убедительно просим граждан соблюдать требования информационных аншлагов и знаков, не купаться и не использовать воду из указанных водоемов», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.