Наталья Чистякова-Ионова заявила, что с трудом могла выступать.

Наталья Чистякова-Ионова заявила, что с трудом могла выступать.Наталья Чистякова-Ионова, которая в последнее время ассоциируется со скандальным концертом в Красноярске, продолжает оставаться на верхних строчках таблоидов. Журналисты с особым рвением принялись раскапывать давние интервью Глюкозы, выискивая наиболее пикантные подробности ее личной жизни.Так, в Сети всплыл подкаст с Чистяковой, где она рассказывает о том, как ненавидит певицу Лолиту за один нелепый случай. Однажды они вместе летели в самолете, Глюкоза не могла уснуть, а снотворные взять забыла. Тогда Лолита Милявская дала ей одну таблетку, которая помогает ей отлично высыпаться и хорошо себя чувствовать после полета.Однако в случае с Глюкозой что-то пошло не так. Она приняла эту таблетку и потом ее просто выносили из самолета."Я не помню два дня. Я выступала на этом концерте, как-то выползла на сцену", – заявила певица.Кроме того, на этом же интервью разговор зашел о запрещенных веществах, которые присутствовали в жизни Глюк’oZы с самого детства. Она рассказала, что никогда не была "на волоске о смерти" и рада, что в 17 лет обрела стимул. Ионова рассказала, что какое-то время встречалась с наркоторговцем и даже попала в отделение милиции вместе с ним. Певица сообщила, что все было записано на видео, которое пока "слава Богу, нигде не вылезло".По словам Наташи, она поняла, и что этот путь ведет в никуда, но оказалась на перепутье, и спас ее тогда Максим Фадеев, который подарил исполнительнице шанс.