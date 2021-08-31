Суд отказался смягчить приговор.

Второй кассационный суд рассмотрел жалобу защитников Виталия Тимофеенко, который газовый баллончик в лицо полицейскому. Вердикт коллег оставили без изменений. Фемида отказалась смягчить приговор.Напомним, что 23 января во Владимире во время несанкционированного митинга мужчина подбежал к сотруднику МВД Андрею Фролову, который задерживал одного из протестующих, и нажал на ёмкость с перцовой смесью. В результате сотрудник полиции получил химический ожог глаз. Владимирца моментально скрутили. В марте его приговорили к трём годам колонии.Виталий Тимофеенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Пострадавший принял извинения от обвиняемого. Ранее подсудимого не привлекали к уголовной ответственности. По инкриминируемой статье мужчина мог получить до 10 лет тюрьмы.