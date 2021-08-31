Кейт Миддлтон известна всем как жена принца Уильяма и возможно будущая королева-консорт Великобритании. Но кто она на самом деле?

Кейт Миддлтон известна всем как жена принца Уильяма и возможно будущая королева-консорт Великобритании. Но кто она на самом деле?Дочь стюардессы и пилотаКэтрин Элизабет Миддлтон родилась 9 сентября 1982 года в Великобритании. Она старшая из троих детей. Ее мать работала стюардессой, а отец пилотом.Кейт Миддлтон никогда не принадлежала дворянскому роду. В ее роду были люди из рабочего класса и интеллигенции. Девушка училась в школе в Англии.Знакомство с принцемПосле окончания школы Кейт Миддлтон поступила в колледж Мальборо. Там она прошла программу обучения герцога Эдинбургского. После учебы Кейт решила отдохнуть год и затем улетела учиться в Италию.Она занималась благотворительными проектами в Чили, после чего отправилась в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Там то и случилось знаменательное событие в ее жизни. Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом. Он ее ровесник, и тоже решил сделать годовой перерыв в учебе в колледже.Официально их роман начался в 2003 году. С тех пор ее не покидали назойливые журналисты, которые не давали проходу.Слухи о расставанииЧерез пять лет после начала отношений стало известно о размолвке между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. На концерте памяти принцессы Дианы они сидели отдельно и были безразличны по отношению друг к другу. Но спустя время пара показала, что они намерены быть вместе долго.16 ноября 2010 года через семь лет официальных отношений пара объявила о помолвке. Через неделю была назначена свадьба. Свадьбу сыграли 29 апреля 2011 года. На мероприятии были приглашены 1900 гостей.Будущая королева?Сегодня герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон известна не только как жена принца Уильяма и мать троих его детей, но и вероятно как будущая королева-консорт Великобритании. Она четко соблюдает королевский протокол и выполняет все обязанности, которые легли на ее плечи после отъезда из дворца Меган маркл и принца Гарри.На днях стало известно, что вместе со своим мужем Кейт переезжает из своего дворца жить поближе к 95-летней королеве Елизавете в Виндзоре, где она намерена остаться после каникул. Также Кейт Миддлтон станет ближе к своим родителям и сестре.