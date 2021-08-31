ВТБ Онлайн продолжает адаптировать свои продукты и услуги для слепых и слабовидящих пользователей. Теперь они могут воспользоваться аналитикой доходов и расходов по картам и счетам, ..

ВТБ Онлайн продолжает адаптировать свои продукты и услуги для слепых и слабовидящих пользователей. Теперь они могут воспользоваться аналитикой доходов и расходов по картам и счетам, обменом валюты и услугами голосового ассистента. В целом им уже доступно 30% функционала мобильного и 80% - интернет-банка ВТБ.Финансовая сводка по совершенным транзакциям и переводам доступна клиентам благодаря сервису «Персональный финансовый менеджер». Сервис обмена валют отменяет необходимость визита в офис, чтобы купить или продать валюту. Клиентам сегмента «Привилегия предлагается автообмен валют по заданному курсу. Можно оставить заявку на обмен валюты с указанием предполагаемого курса обмена, и операция совершится автоматически, если такой курс будет объявлен.Пользователи с нарушением зрения могут воспользоваться услугами голосового ассистента, который поможет совершить перевод клиенту ВТБ, оплатить мобильную связь, получить справочную информацию по продуктам и услугам банка.Ранее ВТБ Онлайн адаптировал для клиентов с нарушением зрения денежные переводы, оплату услуг ЖКХ и мобильной связи и другие сервисы.«С момента глобального перезапуска ВТБ Онлайн в 2020 г. мы уделяем особое внимание удобству нашего приложения для слепых и слабовидящих пользователей, постоянно расширяя его функционал. В разработке новых сервисов участвуют сотрудники с нарушением зрения, которые отлично понимают, каким образом должен работать новый функционал. За последнее время мы провели ряд улучшений для клиентов с нарушением зрения, в перспективе планируем адаптировать для них сервис для самозанятых, а также операции с инвестициями. Мы стремимся сделать ВТБ Онлайн полностью доступным для людей с нарушением зрения, а до конца 2022 года - для пользователей с нарушениями моторики, слабовидящих и клиентов с дислексией», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.ВТБ также начал адаптацию банкоматов для слепых и слабовидящих пользователей. Они оснащены специальным программным обеспечением с возможностью речевого вывода информации. Это позволяет пользователям самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту.Функционал доступен не только для карт ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Клиент с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые клавиши на клавиатуре. Слабовидящий клиент может настроить комфортную для себя цветовую схему, например, чтобы на белом экране отображался черный шрифт.В настоящее время адаптировано в общей сложности 7000 устройств самообслуживания ВТБ для слепых и слабовидящих клиентов по всей России. О наличии такого устройства в своем городе клиент может узнать, позвонив в контактный центр банка. В планах — постепенная адаптация всех устройств.