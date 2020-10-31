Ещё одного спасателям пришлось деблокировать из машины.

В 6:32 31 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о ДТП на шестом километре трассы «Гусь-Хрустальный-Золотково-Вековка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На место выехали спасатели, скорая помощь и инспекторы ГИБДД. В результате аварии автомобиль съехал в кювет. Один человек погиб, один пострадал. Ещё одного спасателям пришлось деблокировать из машины.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.