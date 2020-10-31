Пострадавший госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Вечером 30 октября в 22:10 в центре Владимира водитель «Нивы» сбил на пешеходном переходе 19-летнего парня.Авария произошла на улице Дворянской, напротив дома №13.По предварительным данным регионального УМВД России, автомобиль ВАЗ-2121 наехал на молодого человека. Парень переходил дорогу по «зебре».Пострадавший госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.Добавим, что за последнее время это третье ДТП с пострадавшими в центре Владимира.