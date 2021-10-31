На доработку визуального проекта остался месяц.

«Центр инновационных технологий градостроительства» благоустройства паркаГенеральный директор компании Алексей Хлыстов рассказал, что в своей работе его подчинённые учли опыт работы коллег по парку у ДТЮ. В частности, проектировщики позаимствовали амфитеатр на 250 мест, кафе, киоски и пункт проката, которые должны быть изготовлены из дерева.В целом владимирцам не стоит ждать масштабной реконструкции. На визуализации архитекторы добавили парковки с юго-восточной стороны, нарисовали сеть плиточных тротуаров, уличное освещение, выставочную зону и детскую площадку. Предполагается, что летом на территории можно будет заниматься вейкбордингом и жарить шашлыки, а зимой – кататься на лыжах.Во время разработки плана преображения зон отдыха компания опросила около 800 владимирцев. Большинство высказалось за минимальные изменения.При этом по задумке московской фирмы площадь озеленения сократится с 384 тысяч до 322 тысяч квадратных метров. Однако Алексей Хлыстов назвал данные «технической ошибкой» и пообещал их исправить. На доработку у Центра остался месяц.Добавим, что свои предложения в срок до 10 ноября горожане могут отправить на электронную почту . С интернет-версией проекта можно ознакомитьсяКонтракт с москвичами подписан в мае 2021 года. За свою работу они получат 440 тысяч рублей. Компания должна сдать документацию заказчику не позднее 30 ноября.Согласно ТЗ, исполнитель обязуется обследлвать 437 гектаров, изучить движения транспорта, спрогнозировать развитие общественного пространства, предложить варианты благоустройства.