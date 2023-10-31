1 ноября во Владимирской областной филармонии состоится открытие фестиваля «Танеевские музыкальные...

1 ноября во Владимирской областной филармонии состоится открытие фестиваля «Танеевские музыкальные собрания»Лучшие коллективы России в год 150-летия Сергея Рахманинова во Владимире. 1 ноября в Концертном зале имени Танеева - открытие X фестиваля «Танеевские музыкальные собрания». Впервые во Владимире: Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Солирует финалистка 17-го Конкурса имени Чайковского Елена Таросян (скрипка). Время молодых – 1 ноября и весь месяц – в филармонии.1 ноября 2023 г. в 18.30 г.Владимир, пр-т Ленина, 1, Владимирская областная филармония