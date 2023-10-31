Душевный пес Тима из владимирского приюта страдает от одиночества и надеется найти верного друга И...

Душевный пес Тима из владимирского приюта страдает от одиночества и надеется найти верного другаИ наша традиционная рубрика "Хочу домой!". Об одиноких питомцах из приютов, которые ждут, когда за ними, наконец придёт хозяин.Телефон волонтёра: 8-(904)-598-87-27Тимофей уже знал, что такое дом. Попал в приют, когда его хозяин умер. Тима - "душевный, уютный, свой", - так описывают его волонтёры. И все же страдает от одиночества. Этому обонятельному псу просто необходим человек. Вместе их ждут неспешные, вдумчивые прогулки без лишней суеты. Рост по колено в холке, привит.Познакомиться и пройтись по улице с ним или другим приглянувшимся питомцем можно уже сегодня, а ещё в среду и в четверг в пять вечера - в эти дни в приюте "Валента" состоятся специальные выгулы.Информация по телефону и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.