В прошлом году по проекту «АиФ» «Мир неравнодушных людей» был снят сюжет о Межрегиональной молодежной организации «Дом Мира» со штаб-квартирой во Владимире.

В прошлом году по проекту «АиФ» «Мир неравнодушных людей» был снят сюжет о Межрегиональной молодежной организации «Дом Мира» со штаб-квартирой во Владимире. Эта социально-ориентированная некоммерческая организация ведёт масштабную общественную деятельность по воспитанию детей и молодёжи в духе межнационального согласия и дружбы между народами через совместное творчество. И эта работа не просто не приостановилась с началом СВО, но – напротив – появились новые акценты. Сегодня наш гость – президент МРМОО «Дом Мира» Елена Гуськова.- Елена Сергеевна, не первый год вы удивляете наш регион большими проектами - при том, что штат вашей НКО совсем невелик. Как это выходит?- Действительно, хотя у нас 59 отделений в 35 регионах России, но по штатному расписанию в организации всего 3,5 ставки. А, например, в прошлом году во Владимир на наш пленэр юных художников в августе приехало более пятисот человек. И мы 6 дней их принимали, возили с экскурсиями по городам региона и на пленэрные работы, проводили конкурсы и мастер-классы. На все это получили грант Фонда президентских грантов под 7 млн рублей – самый крупный по региону на тот момент. Конечно, малым штатом такой проект не поднять. Но ведь мы работаем с молодежью, а это деятельные, креативные и образованные личности, отличные волонтеры. Кроме того, за годы проведения пленэров и иных наших проектов – а «Дом Мира» ведет свою историю с 90-х годов - сложился сплоченный актив экспертов и педагогов, которые всегда в деле, генерируют идеи и помогают их выполнять.- Как рождается тема проекта?- Это всегда некий катарсис. Вот, например, на пленэр в 2021 году к нам впервые приехали юные художники из Армении, точнее – из Нагорного Карабаха. На открытии пленэра выступил один мальчик – он исполнил речитатив на армянском языке о своей Родине. Звучала пронзительная музыка, на экране транслировались фотографии красивой страны, а его звонкий голос накатывал так, что зал встал, ребята плакали. И вот из этого потрясения родилась идея организовать открытый конкурс чтецов национальной поэзии на русском языке – «Наследники великих традиций». Мы его проводили в 2022 году, когда началась спецоперация, и кому-то, наверное, могло показаться, что людям вообще не до культуры, не до искусства. Но – наоборот: дети, школьники, студенты очень чутко уловили общественный запрос на гражданскую поэзию.Сначала был заочный этап – нам присылали видеоролики. Мы рассчитывали, что сможем привлечь порядка 100 участников, а их в итоге оказалось более 200! Более 50 исполнителей пригласили на финал, который проходил в канун Дня народного единства в Областной библиотеке для детей и молодежи – это наш постоянный партнер, где работают очень ответственные и трепетные люди. Финал превратился в настоящее костюмированное шоу – настолько творчески ребята подошли к своим выступлениям. Гран-при, кстати, в итоге уехал в Хакасию!- К нам приезжали хакасы?- А еще школьники из Дагестана и Ингушетии, казачата из Омска, ребята из многонациональных сел Астраханской и Челябинской областей. Планируя событие, мы всегда исходим из того, что надо дать возможность молодежи Владимирской области познакомиться и подружиться с талантливыми ровесниками из других регионов, а также – из государств на постсоветском пространстве.Кстати, в ходе поэтического проекта родилась идея и нынешнего проекта – ИгроФеста «Национальный колорит». Мы ведь с нашими волонтерами ездили летом по оздоровительным лагерям. Это были такие многоплановые выезды – наши инструкторы учили детей оказывать первую помощь, заниматься социальным проектированием (рисовать, какие объекты и в каких местах Владимира они считают нужным добавить), знакомили их с национальной поэзией и владимирскими поэтами – чтобы они выбрали стихотворение по душе и приняли участие в нашем конкурсе чтецов. И вот в одном из лагерей инструктаж немножко затянулся, т.к. было много отрядов, и мы предложили ожидавшим своей очереди ребятам поиграть...Спросили, какие игры они знают, что им рассказывали родители об играх своего детства, знают ли они что-нибудь про другие народы. На нас смотрели недоуменно. И это - в Год культурного наследия народов России! Мы понимали, конечно, что нынешние дети – это гаджетозависимое поколение, но не представляли, насколько. А мы – я и наш пресс-секретарь Елена Сатарова – в свое время провели не один сезон в лагере областного актива «Искатель», где как раз разучивали много подвижных национальных игр. И мы поняли, что это будет наш новый проект.- И снова получили грант?- Точнее – субсидию Министерства внутренней политики Владимирской области, предварительно приняв участие в соответствующем конкурсе. Сразу оговорюсь, это небольшие средства, которые мы не можем позволить себе тратить на зарплату – только на призы, дипломы и услуги, связанные с пребыванием участников финала во Владимире и Суздале. Он, кстати, вновь приурочен к Дню народного единства.- Но ИгроФест, как проект, это ведь не разовое мероприятие, а деятельность в течение нескольких месяцев?- Верно. Когда мы его начинали, то даже не представляли, сколько направлений деятельности возникнет. Вообще, стержень проекта – открытый областной конкурс презентаций национальных игр. Прием работ на конкурс шел с лета. Это мог быть и видеосюжет, и слайдовая презентация, и просто текстовый рассказ с приложением фотографий – у кого какие способности. Поскольку идет Год педагога и наставника, отдельную номинацию предусмотрели для учителей и воспитателей, которые занимаются разработками игровых методик. А теперь вот понимаем, что придется сделать отдельную номинацию для... фольклорных коллективов! Да-да, на участие в конкурсе заявились и профессионалы.Базовой площадкой проекта стала владимирская СОШ №2. Мы обучили там волонтеров-инструкторов из числа старшеклассников педотряда при школьном лагере – ведь проект нужно было масштабировать, а для этого требовались новые помощники. Работая с ними, анализировали: какие игры для какой возрастной категории «заходят» или нет. И когда летом опять поехали по загородным лагерям, то нам уже было намного проще. Хотя там иногда хотелось кричать: «Дети хотят играть! Родители, научите своих детей играть!!!» То есть, наши проекты, они не просто просветительские и творческие, они – и это главное! – воспитательные!- Слышали, что со своим проектом вы даже приезжали к трудовым мигрантам и в исправительный центр.- Мы предметно сотрудничаем с Ассамблеей народов Владимирской области, и как-то в дружеской беседе сказали, что готовы прийти в место компактного проживания трудовых мигрантов, которые здесь находятся со своими семьями, поиграть с их детками. Руководитель Ассамблеи А.Х. Уциев ухватился за эту идею, т.к. уверен: приобщать людей из других стран к нашей культуре надо с бытового уровня. Мы приехали в этот центр... А водить с нами хороводы вышли взрослые мужчины! Ну, что ж, наши девчата не растерялись – провели игры и на командообразование, и чтобы взбодрить людей после рабочей смены. Они нам, кстати, тоже свою игру показали – аналог русских «Разрывных цепей».А когда нас пригласили во Владимирский исправительный центр, мы придумали еще один формат вовлечения аудитории – экспромтом разыграть сказку «Репка» на каком-нибудь национальном языке. Для каждого персонажа придумали фразу на грузинском языке – так, чтобы показать достоинство и семейные ценности этого народа, и чтобы – случись неожиданное общение – суметь элементарно объясниться, демонстрируя свое дружелюбие. Так что дарим это ноу-хау вашим читателям – ведь это можно разыгрывать в любой компании, на любом языке. Получается весело и полезно.А вот, например, еще один неожиданный результат проекта: в прошлом году в конкурсе чтецов успешно выступил юноша из Гусь-Хрустального Вячеслав Лавренчук, и в этом году он вновь нас удивил – по своей инициативе предложил разучить национальные игры с ребятами из коррекционной школы. У них все замечательно получилось, и теперь такие встречи станут регулярными. Вот такой «мультипликативный эффект»!- Спасибо, Елена Сергеевна. Знаем, что финал вашего проекта станет «фишкой» программы I Межнационального фестиваля «СО-ТВОРЧЕСТВО», который будет проходить 1-5 ноября во Владимире, Суздале и Петушинском районе. Успеха вам, а всем гостям – радости от встречи с владимирской землей!