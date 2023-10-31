Филипп Киркоров за всю свою жизнь разбивал не одно сердце. К нему по-прежнему тянутся люди.

Филипп Киркоров за всю свою жизнь разбивал не одно сердце. К нему по-прежнему тянутся люди.Репертуар Филиппа Киркорова богат совместными работами. Ранее певец записывал композиции с Аллой Пугачевой, Машей Распутиной, Григорием Лепсом, Любовью Успенской и другими артистами из "старой гвардии". Сегодня же поп-король сотрудничает с молодыми исполнителями: например, Анной Асти, Давой и Люсей Чеботиной. С последней певца связывают особые чувства.Люся Чеботина пригласила на съемки своего нового музыкального клипа Филиппа Киркорова, потому что очень любит его как друга и коллегу. При этом певица, которая моложе артиста на 30 лет, называет его не иначе как "мой король". Исполнительнице хита "Солнце Монако" нравится в Киркорове трудоголизм, музыкальность, эпатажность и его неповторимый стиль.Люся Чеботина призналась, что часто переписывается с Филиппом Киркоровым, которого раньше видели только по телевизору. Певица, общаясь с поп-королем, также успела заметить его искренность и открытость. Мол, этими качествами артист напоминает ребенка. А злым исполнителя хита "Цвет настроения синий" назвать никак нельзя, считает вокалистка.Ранее стало известно об участии Филиппа Киркорова в проекте "Сокровища императора", съемки которого проходили в Китае. Подробнее об этом "Дни.ру".