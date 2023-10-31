Праздничное мероприятие состоялось в родном для ветерана Отделе МВД России по Петушинскому району.

30 октября исполнилось 99 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, почетного ветерана органов внутренних дел Владимирской области полковника милиции в запасе Анатолия Васильевича Гаврилова. По многолетней традиции праздничный день ветеран проводит в родном Отделе МВД России по Петушинскому району.С поздравлениями к имениннику прибыл начальник УМВД России по Владимирской области полковник полиции Валерий Медведев.Под аккомпанемент оркестра регионального УМВД именинник вошел в здание Отдела, где в актовом зале собрался личный состав, ветераны органов внутренних дел, представители органов местного самоуправления и общественности. В адрес Анатолия Васильевича прозвучали теплые слова поздравлений и аплодисменты. Гости вручили памятные подарки и цветы.Поздравляя ветерана, начальник регионального УМВД полковник полиции Валерий Медведев отметил, что гордится знакомством с Анатолием Васильевичем, беззаветно служившим и продолжающим служить на благо страны.Специально для ветерана силами сотрудников полиции было организовано музыкальное поздравление. Со сцены прозвучали любимые песни Анатолия Васильевича, которые он с удовольствием подпевал.Жизненный путь полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова отмечен множеством наград, среди них – орден Красного знамени, два ордена Отечественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды и более 20 медалей. Анатолий Васильевич Гаврилов является Почётным ветераном органов внутренних дел и внутренних войск Владимирской области, Почётным гражданином города Петушки, его имя занесено в книгу Почета УВД Владимирской области.Службе в органах внутренних дел Анатолий Васильевич посвятил почти 30 лет. В музее ОМВД России по Петушинскому району ветерану посвящена отдельная экспозиция.До настоящего времени Анатолий Васильевич ведет активный образ жизни и сохраняет бодрость духа: занимается творчеством – пишет прозу и стихи, картины, проводит патриотическую работу в школах и колледжах, передает свой богатый жизненный опыт молодому поколению сотрудников полиции, которые сегодня несут службу в его родном отделе.