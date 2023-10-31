С ростом популярности электросамокатов передвигаться по тротуару пешком стало проблематично. Гонщики с миниатюрным транспортом на колесах доставляют пешеходам массу неудобств.

С ростом популярности электросамокатов передвигаться по тротуару пешком стало проблематично. Гонщики с миниатюрным транспортом на колесах доставляют пешеходам массу неудобств.ДТП на проезжей части случаются каждый день, ведь управление автомобилем на полную мощность — та еще задача. К тому же попадаются водители, халатно относящиеся к правилам дорожного движения. Например, как передает , в Петербурге внедорожник не пропустил встречное авто.Похоже, любители гнуть свою линию вопреки здравому смыслу вдохновляют на аварии электросамокатчиков, которые рассекают километры на тротуаре в ущерб пешеходам. В России неоднократно заводили дискуссии о том, что скорость электросамокатов следует значительно снизить во избежание чрезвычайных ситуаций.Наконец, найдено решение проблемы.Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил , что электросамокаты необходимо вообще убрать с пешеходной зоны. Для них требуется соответствующая инфраструктура. Нужно развивать, обустраивать специальные велодорожки — это и станет решением наболевшего вопроса.