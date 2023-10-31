Новая дорога свяжет трассы М-12 и М-7 еще и за пределами Владимирской области. В Подмосковье...

Новая дорога свяжет трассы М-12 и М-7 еще и за пределами Владимирской области.В Подмосковье готовят проект новой дороги, которая трассу М-12 и строящуюся Мытищинскую хорду.В результате, так называемая Восточная хорда свяжет Ярославское шоссе и трассу М-12. При этом, в перспективе, она создаст удобный транзитный коридор от Ярославского шоссе до М-7 “Волга”, сообщает Минтранс Московской области.Таким образом, новая дорога позволит водителям строить новые, более удобные маршруты, при следовании на участке Владимир-Москва.Также улучшится сообщение с городскими округами городские Ивантеевка, Фрязино, Богородский, Лосино-Петровский, Щелково.Фото: https://www.pxfuel.com