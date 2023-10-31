Экспедиция «Герои неба», посвящённая лейтенанту Василию Мезину, который 23 сентября 1944 года потерпел крушение во время учебного полета вблизи деревни Угор Собинского района Владимирской

Экспедиция «Герои неба», посвящённая лейтенанту Василию Мезину, который 23 сентября 1944 года потерпел крушение во время учебного полета вблизи деревни Угор Собинского района Владимирской области, была организована поисковым объединением «Часовые памяти» и поисковым отрядом «Небо Родины». Им помогали сотрудники регионального Следкома. Как рассказывают волонтеры, в результате авиакатастрофы истребитель Ла-5 погрузился в землю более чем на