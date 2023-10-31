Переход бойцов известной ЧВК, воюющих в Сирии, под крыло российского оборонного ведомства станет одним из этапов повышения прозрачности участия России в борьбе с боевиками на территории республики, утверждает Свободная пресса.

Переход бойцов известной ЧВК, воюющих в Сирии, под крыло российского оборонного ведомства станет одним из этапов повышения прозрачности участия России в борьбе с боевиками на территории республики, утверждает "".По информации издания, солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвующие в борьбе с боевиками в Сирийской Арабской Республике (САР), передают свои позиции подразделениям Минобороны. Заменить «частников» на контингент ВС РФ решили не без прямого указания главы России Владимира Путина, по мнению руководства страны такой шаг повысит прозрачность помощи Сирии в борьбе с террористами, предположили журналисты.Во второй половине октября Минобороны перебросило передовые отряды армии России в район небезызвестных сирийских городов Пальмира и Хомс, где российские военные продолжат бок о бок с ВС республики сражаться против ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ) и ее союзников. При этом опытным бойцам «Вагнера» предлагают заключить контракт с МО РФ на более выгодных условиях, чем их прежняя «работа» в ЧВК.Боевой путь «вагнеровцев», безусловно, является неопровержимым доказательством их профессионализма в ратном деле. Но вот к самой структуре «Вагнера» после летней попытки мятежа осталось много претензий, а после гибели основателя компании Евгений Пригожина в авиакатастрофе работа слаженного организма ЧВК серьезно пострадала.При этом замена бойцов «Вагенра» в Сирии не означает ликвидацию подразделения. "Свободная пресса" считает, что некоторые «вагнеровцы» предпочтут заключить контракт с МО РФ или влиться в ВС Сирии на правах инструкторов и советников. Теперь «неофициально» остаться в республике не получится, и тем, кого не устроят оба варианта, придется вернуться домой в Россию.Следует заметить, в характере применения отечественных ЧВК есть отличительная черта, которой нет за рубежом. Иностранные «солдаты удачи» не направляются для участия в конфликтах, где по одну из сторон баррикады находится их родное государство. Во всех случаях удачных и безуспешных попыток военных переворотов при силовой поддержке ЧВК родина «частников» оставалась официально в стороне от конфликта.«Переход власти в руки временных правительств в некоторых странах центральной Африки можно смело назвать ярким примером успешного применения сил «Вагнера», – отмечает издание.Финансирование подобных «операций» осуществляется через правительство или транснациональные корпорации тех или иных стран, однако последним зачастую удается остаться в тени. По сей день, несмотря на популярность российской символики в странах Сахеля, доказать причастность РФ к событиям в регионе так никому и не удается.В Сирии же изначально был выбран путь открытой и официальной поддержки правительства Башира Асада в разгар войны с боевиками. Именно вмешательство РФ помогло прекратить кровопролитие и сохранить суверенитет ближневосточного государства. ЧВК же в том конфликте выступили в роли своеобразного «спецназа», без которого было трудно обойтись на некоторых этапах конфликта.Нынешние реалии на мировой арене диктуют новые условия, поэтому присутствие России в регионе будет становится абсолютно прозрачным, в том числе и за счет переподчинения в подведомственность МО РФ всех граждан, сражающихся за независимость Сирии.