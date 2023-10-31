Мэр Москвы пообщался с участниками спецоперации.

Мэр Москвы пообщался с участниками спецоперации.В столице уже несколько месяцев работает Центр амбулаторной медицинской помощи для участников спецоперации на Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил медучреждение вместе с главой госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.В своем градоначальник рассказал, что в центре действует отделение восстановительного лечения. Работают кабинеты массажа и физиотерапии, залы лечебной физкультуры и водолечения. Особое внимание уделяется психологической помощи и реабилитации бойцов.Собянин отметил, что с каждым пациентом работают по индивидуальному плану с применением современного оборудования. Записаться на прием можно самостоятельно, по направлению из поликлиник или через Единый центр поддержки."Пообщался в Центре амбулаторной медпомощи для участников СВО с ранеными бойцами. Ребята не теряют надежды на возвращение в строй. Сделаем для их выздоровления все, что можно. Они это заслужили", – написал мэр.Напомним, что в столице единый центр поддержки мобилизованных и их семей. Специалисты помогают подобрать ребенку детский сад поближе к месту жительства семьи, обеспечить достойный уход пожилым родственникам, оформить льготы и собрать документы.