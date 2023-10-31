В результате действий фигурантки погибла её знакомая.

20 октября в Отделение МВД России по Киржачскому району поступило сообщение о возгорании дома в поселке Горка и обнаружении на месте погибшей женщины 1985 г.р.Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне произошедшего в доме, кроме погибшей, находилась её знакомая, с которой они распивали спиртное. Личность женщины, 40-летней местной жительницы, и её местонахождение были установлены. Оперативники задержали её на территории района.Установлено, что между погибшей и задержанной произошел словесный конфликт, после которого последняя покинула дом, но перед этим подожгла находившуюся на террасе куртку.Следователем Отд МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.