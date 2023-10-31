Очередные рейды пройдут в городе Владимире и в Судогодском районе.

В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП, пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сегодня, 27 октября, на территории города Владимира пройдет рейдовое мероприятие. Водителей будут проверять сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру.Аналогичный рейд 28 октября на территории Судогодского района проведут сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, а также сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.Сделать быстро это можно с помощью системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». Телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65.