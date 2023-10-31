В понедельник, 30 октября, правоохранители Владимирской области провели учения по освобождению заложников и ликвидации террористов.

В понедельник, 30 октября, правоохранители Владимирской области провели учения по освобождению заложников и ликвидации террористов. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.Условные злодеи находились в автобусе, который следовал в Мелехово. Во время проверки документов двое пассажиров открыли стрельбу по силовикам, а после захватили близлежащий спортивный объект и 15 заложников.Попытка вразумить условных негодяев успехом не увенчалась, и сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию. Людей освободили, а противника обезвредили.