Во Владимире прошел первый концерт песен на слова владимирских поэтов, посвященный памяти Алексея...

Во Владимире прошел первый концерт песен на слова владимирских поэтов, посвященный памяти Алексея Фатьянова"Стань музыкою, слово". Под таким названием во Владимире прошел первый концерт песен на слова владимирских поэтов. Его посвятили памяти известного вязниковского поэта-песенника Алексея Фатьянова. Слово Марии Рябовой.- Силой велик ты, наш Владимир, делом высок.Союз музыки, слова и голоса. С проникновенной торжественной песни о любви к владимирскому краю начался литературный концерт памяти поэта-песенника Алексея Фатьянова. Открыли его - воспитанники детской хоровой капеллы.Ирина Королева, художественный руководитель и дирижер Детской хоровой капеллы Центра классической музыки:- Владимирский край - сердце России. Дальше,дети. Тысячу лет-мудрости свет. Ну, учили мы этот гимн совершенно быстро. С большим удовольствием. Такое торжественное песнопение, оно нужно, в плане патриотического воспитания.Концерт "Стань музыкою, слово" собрал песни на стихи 16-ти владимирских поэтов. Ведущий Вадим Забабашкин уверен, дети - наше будущее. И потому долг каждого творца - через строки передать и увековечить любовь к малой Родине.Егор Петренко - хорист Детской хоровой капеллы Центра классической музыки:- Мы становимся более патриотичными, с этими произведениями. Мы начинаем любить Родину, через эти произведения. Через эти слова, через эту музыку замечательную.Владимирская земля - край песенный. В Вязниках - на родине Алексея Фатьянова - ежегодно проходит всероссийский праздник поэзии и песни, о себе заявляют новые дарования.- С утра отражается солнце. В коричневом теле пруда.Вадим Забабашкин - член союза писателей России:- Пожалуй, вот этот концерт - песен на стихи поэтов владимирского края в таком объеме проводится впервые. Но ,в всяком случае, на моей памяти. И как бы, идея о нем давно витала в наших головах, сердцах. Наконец-то она реализовалась. Это большая ответственность.Программа получилась обширной - более 40 песен. Потому организаторы решили разделить концерт на 2 части. Вторая и заключительная пройдет 25 ноября в областной научной библиотеке.Мария Рябова, Алексей Ковалев "Вести - Владимир"