Трагедия произошла в пятницу, 27 октября, на городском пляже. Два жителя Владимира поставили сети в затоне Клязьмы и решили выпить, пока ловиться рыба. Как подчеркнули в городском

Трагедия произошла в пятницу, 27 октября, на городском пляже. Два жителя Владимира поставили сети в затоне Клязьмы и решили выпить, пока ловиться рыба. Как подчеркнули в городском поисково-спасательном отряде, мужчины “изрядно приняли на грудь”. После этого они сели в лодку и поплыли проверять улов. В какой-то момент судно перевернулось и рыбаки упали в воду. Один