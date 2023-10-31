Сотрудниками полиции установлено 25 эпизодов противоправной деятельности фигуранта

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч.3 ст.30, ч.1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу», ч.3 ст.30, ч.1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж» и ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».Установлено, что с апреля по июль текущего года обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию, вновь совершил хищение товарно-материальных ценностей из сетевых супермаркетов на территории районного центра. Мужчина, находясь в торговых точках, брал со стеллажей косметические средства для мытья волос и тела, средства для стирки, шоколад, кофе и спиртное, прятал под одежду и покидал залы, минуя кассовый терминал.Очередная попытка кражи была пресечена полицейскими - мужчину задержали находившиеся недалеко сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к хищению с лестничной площадки оставленного без присмотра велосипеда, к попытке грабежа в одном из магазинов, а также к краже мобильного телефона и денежных средств у знакомого, с которым он распивал спиртное.Всего установлено 25 эпизодов противоправной деятельности на сумму более 60 000 рублей.В содеянном фигурант сознался.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.