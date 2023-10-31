Жители поселков Гусь-Хрустального района жалуются на состояние единственной дороги, соединяющей с...

Жители поселков Гусь-Хрустального района жалуются на состояние единственной дороги, соединяющей с цивилизациейПрисоединены к городу, но по-прежнему будто за чертой. Единственная дорога, соединяющая с цивилизацией сразу несколько поселков городского округа Гусь-Хрустальный, этой осенью пришла в абсолютную негодность. На прошлой неделе туда перестала ходить последняя маршрутка. Люди оказались практически в изоляции. Кристина Иванова продолжит.Поворот на Панфилово - по указателю 4,5 км. Легковушка нашей съемочной группы добирается до места 20 минут. И еще полчаса требуется, чтобы преодолеть примерно такое же расстояние до поселка Новый. Быстрее никак.- Один раз проехать здесь - еще ладно. Но если каждый день.Юлия Смирнова, жительница пос.Новый:- Со второй на первую, с первой на вторую. Едешь и всю дорогу переключаешь скорости. Дурдом. Сейчас поеду забирать ребенка своего по такой дороге. Я прям еду и плачу!Эта остановка - финиш бездорожья, соединяющего поселок с остальным миром. Единственная дорога - рыхлая щебенка вперемешку с грязью - в межсезонье приходит в полную негодность.Валентина Сафронова, жительница пос. Новый:- Яма на ямине. Вот я езжу на работу - хоть отказывайся.- Вы на чем ездите?- На чем? вот на чем сейчас придется.Выручают соседи с машинами. Если повезет и совпадет время. Иначе выход один - идти на работу пешком. И местные ходят! До ближайшего крупного поселка Гусевский. 10 километров вдоль леса. Ситуация обострилась на прошлой неделе. Ходить по маршруту отказался единственный перевозчик. И поселки Панфилово, Новый, Восьмое, уже несколько лет вроде как присоединенные к Гусь-Хрустальному, по факту снова за чертой.- Ну, ладно... Дорога... Получилось так. Не может он сделать, денег нету. Хотя деньги выдают, деньги выдают. Куда они уходят, мы не знаем.На новый асфальт нужно минимум 300 миллионов. Таких денег у города действительно нет. Два года назад решено хотя бы начать платить перевозчику компенсацию за езду по разбитой дороге. На 23й выделили 900 тысяч. Не хватило. И осенью маршрутка месяц ездила авансом. В октябре благотворительная акция закончилась.Сергей Амерханов, директор МКУ "Служба единого заказчика" г.Гусь-Хрустальный:- Заявка в администрации. Просто ждем подтверждения выделения этих денег через совет народных депутатов. Мы вообще думали, что это будет еще на прошлой неделе, но опять же, объясняю, по объективным и субъективным причинам совет еще не собрался. Передвижка этих денег еще не произошла.26 октября депутаты Гусь-Хрустального избрали нового председателя горсовета. Прошла почти неделя, но некие "объективные" причины, видимо, по-прежнему мешают народным избранникам, наконец, решить вопрос с дотацией перевозок.Тем временем, поселок Новый, некогда действительно бывший таким, со своими школой и детским садом, сегодня вымирает. Продуктовых нет, скорая, в случае чего, едет по два часа. Двухэтажки, естественно, пустеют.- И в каждом доме так. Две-три семьи. Дом пустой.После присоединения к округу, говорят местные, итог один - коммунальные тарифы теперь как в городе. Велика вероятность, что в следующем году несчастная дорога тоже поменяет статус. Ее хотят отдать области. И поиск трехсот миллионов станет уже проблемой регионального бюджета.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".